Formazione alla transizione digitale a scuola, dirigenti e docenti di tutta Italia a Favignana

Dirigenti e docenti di trenta scuole di tutta Italia sono stati nel corso della settimana a Favignana per partecipare a un importante progetto di formazione per la transizione alla digitale del personale scolastico, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, coordinato dal liceo “Pascasino” di Marsala.

“Il Comune di Favignana è orgoglioso di essere stato parte di un’iniziativa così importante per tutta la comunità Egadina”, dice l’assessore Monica Modica, con delega alla Pubblica Istruzione. “Siamo felici di aver potuto creare le condizioni perché scuola e Università fossero in sinergia per questo progetto nel mettere a sistema e valorizzare i beni culturali materiali, immateriali e naturalistici del territorio Egadino, risorse territoriali di questa realtà e che ne sono l’essenza stessa”.”Sono stati tre giorni importanti”, dice Anna Maria Angileri, dirigente scolastico dell’Istituto “Pascasino”.

“Questo progetto mira a formare in un biennio 1.600 docenti e personale della scuola che hanno iniziato il loro percorso a Favignana. Lo hanno voluto fermamente per dimostrare che è un’isola non isola, che le connessioni possono esistere anche all’interno di un luogo che potrebbe sembrare chiuso e ostile, abbiamo creato rapporti umani, relazioni, competenze”.

Un’importante opportunità per la comunità delle Egadi, spiega Francesco Marchese, dirigente dell’Istituto “Antonino Rallo” di Favignana: “Le competenze digitali sono fondamentali per le scuole e, in particolare, per un Istituto come il nostro perché consentono di superare lo stato di isolamento e di marginalità. La connessione con altre scuole del territorio nazionale e la formazione svolta insieme con loro, soprattutto nella nostra isola, ha permesso di tessere dei rapporti umani, sociali e scolastici”.

Un’iniziativa importante per la scuola, ha commentato la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Trapani Antonella Vaccara, che dopo i difficili anni del Covid va incontro a nuove sfide. Obiettivi che richiedono l’impegno di dirigenti e docenti.