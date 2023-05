La Fly Volley Marsala perde nell’ultima in casa contro Melendugno

Quello di sabato è stato l’ultimo turno casalingo per la GesanCom Fly Volley Marsala che al PalaBellina perde per 1-3 al cospetto di una Narconon Melendugno, formato serie A2 dal primo istante di gioco.

Una salvezza comunque raggiunta dalla società cara al Presidente Maurizio Falco, in un Campionato serie B1 di Volley Femminile prestigioso e complesso che ha mostrato tutte le sue insidie nel corso delle giornate succedutesi, e mantenendone la categoria, la Fly Volley lo rigiocherà nella prossima stagione dopo avendone acquisita la vasta esperienza fornita da tutte le battaglie sportive sui campi di tutto il Sud Italia.

E’ stato un match difficile da giocare per le libellule biancoazzurre, non fosse altro perché al loro cospetto si era presentata una formazione davvero forte che ambisce al salto di categoria ed a cui necessitava l’intera posta in palio. Ma anche se il risultato sembrava scontato, la GesanCom Fly Volley Marsala riuscirà a mettere pressione alle avversarie pareggiando il conto nei primi due set: venendo a capo del secondo per 25/22 dopo aver perso il primo per 21/25.

Anche il terzo set non sarà da meno, e quando la Fly Volley metterà il naso avanti per 13-12, le ospiti sciorineranno il loro miglior volley possibile creando quel gap occorrente per vincerne, poi, il parziale per 20/25. Anche nel quarto set le ospiti pigeranno sull’accelleratore chiudendolo a proprio favore per 10/25 ed acquisendo i tre punti voluti.

Una sfida in cui capitan Scirè e compagne, comunque non hanno lesinato sforzi, anzi, in alcuni tratti ed in special modo nel secondo set e nella prima parte del terzo, hanno giocato un ottima pallavolo, premiata soltanto in parte in questa difficile stagione. Adesso testa all’ultima giornata di Campionato, in trasferta a Castellana Grotte. Anche questo un match difficile, vista l’alta posta in palio, ma non impossibile, per cercare di chiudere in bellezza questa splendida prima stagione di B1.

Tabellino di gara:

GesanCom Fly Volley Marsala: Spanò 11, Caserta 12, Scirè 14, Pirrone 8, Simoncini 3, Li Muli 6, Modena (L), De Marco 0, Gasparroni 0, Antico ne, Fiorini 0, De Vita (L2) ne. Allenatore: Tani Frinzi Russo.

Narconon Melendugno: Caracuta 4, Zingoni 7, Favero 10, Stival 18, Antignano 15, Maruotti 15, Oggioni (L), Maiorano 1, Salimbeni 0, Troso ne, Marra ne, De Pascalis (L2) ne. Allenatore: Bruno Napolitano.