Cultura e impegno civile, premiato Giacomo Bonagiuso

A Giacomo Bonagiuso il premio La Dimensione del Tempo per la Cultura e l’Impegno Civile nella Spring Edition della Festa del Pane 2023 Mazara del Vallo. Non è stata solo stand e degustazioni la Festa del Pane che Anac dell’Arma dei Carabinieri e Francesco Foggia hanno organizzato a Mazara. Ma anche spunti di riflessione con momenti importanti, come il Talk condotto da Salvatore Ettore Bruno, capo ufficio stampa del Comune di Mazara che ha introdotto notevoli spunti di riflessione con i tre sindaci di Mazara, Campobello e Castelvetrano, il magistrato Massimo Russo, la giornalista di La7 Sandra Amurri e il vescovo Giurdanella.

Nel corso del talk gli ospiti hanno parlato anche, con estremo favore, del pellegrinaggio Civile a Quarto Savona Quindici che Giacomo Bonagiuso ha coordinato nell’ambito del Progetto Memoria Nostra, in connessione con l’Ussr provinciale diretto da Antonella Vaccara. Il tavolo d’onore, che accoglieva il giudice Russo, i sindaci, la Amurri, Bonagiuso e gli altri ospiti, ha poi potuto brindare anche alla consegna del Premio La Dimensione del Tempo che l’organizzazione ha voluto assegnare a Giacomo Bonagiuso per il suo pluridecennale impegno culturale e civile. La motivazione cita l’attività accademica filosofica e la passione per la formazione dei giovani e delle loro coscienze. Grandi applausi in un clima di festa che ha visto più di un brindisi alla libertà e alla pace.