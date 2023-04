Promozione dell’artigianato di qualità: Safina presenta un disegno di legge

Un disegno di legge sulle “Norme per la promozione dell’artigianato di qualità” è stato depositato nei giorni scorsi all’Ars dal deputato regionale trapanese del Pd, Dario Safina. Disegno di legge che già nella scorsa legislatura era stato incardinato dagli uffici regionali e che portava la firma della deputata alcamese Valentina Palmeri.

“Ho avuto modo di confrontarmi con la collega Valentina Palmeri, già deputata regionale nelle ultime due legislature, in merito alla necessità di valorizzare un comparto produttivo che rappresenta, per la Sicilia, un unicuum: quello dell’artigianato. Ho pertanto presentato, quale primo firmatario, questa proposta di legge che mira a tutelare e valorizzare l’importanza dell’artigianato in Sicilia e del suo contributo allo sviluppo del Made in Italy. E’ indubbio, infatti, che l’artigianato rappresenti la chiave di volta del settore produttivo in Sicilia e merita una particolare attenzione da parte del legislatore. Il testo propone la previsione della Bottega Scuola come luogo di insegnamento all’allievo da parte del Maestro Artigiano e l’attribuzione e il riconoscimento di Maestro Artigiano per salvaguardare e rilanciare lavorazioni di antico prestigio e offrire opportunità professionali”.

“Il testo della proposta di legge – spiega ancora Safina – sottolinea l’importanza dell’artigianato e della figura dell’artigiano come creatore e Maestro. Si propone di trasformare le imprese artigianali in “Bottega Scuola” per valorizzare il ruolo dell’insegnamento all’allievo da parte del Maestro Artigiano. La Regione Siciliana deve adottare misure per tutelare e sviluppare l’artigianato, valorizzare i prodotti e fornire aiuti alle startup gestite da donne o disabili, con particolare attenzione all’occupazione giovanile e ai corsi di apprendimento al mestiere. Sono lieto – conclude – di aver condiviso questa necessità con l’onorevole Palmeri e, simbolicamente, questa proposta di legge reca anche la sua firma“.

“Mi ha fatto molto piacere apprendere – dichiara l’onorevole Valentina Palmeri – che alcuni dei miei disegni di legge che non avevano completato l’iter di approvazione sono stati apprezzati e ripresentati in questa Legislatura. In particolare, l’onorevole Dario Safina, a cui va il mio apprezzamento per lo spirito collaborativo e per la sensibilità ai temi oggetto dei ddl, ha rilanciato la proposta del ddl “Riconoscimento del titolo di Maestro artigiano e Bottega scuola alle imprese artigiane siciliane”, per la tutela, promozione e diffusione dell’artigianato di qualità. Il ddl era stato esaminato ed approvato all’unanimità nella commissione di merito, attendeva solo l’approvazione dell’aula. Questo tema, insieme alla tutela ambientale, è un settore chiave della nostra economia”.

“Se si desse all’artigianato di qualità la giusta attenzione ed adeguati investimenti le giovani generazioni potrebbero professionalizzarsi in un settore che sarebbe anche, al contempo, una opportunità di creazione e crescita di ricchezza economica, turistica, culturale locale. L’altro aspetto correlato – conclude l’onorevole Palmeri – ed altrettanto importante è il recupero e la trasmissione alle nuove generazioni delle arti, delle tecniche, delle abilità artigianali antiche che rischiano di perdersi per sempre, competenze che oggi possono avvantaggiarsi e reinventarsi grazie a strumenti e tecnologie moderne“.