Prevenzione cardiaca, a Marsala si inaugura un camper per visite itineranti

Verrà inaugurato giovedì 4 maggio alle ore 11 in Piazza Francesco Pizzo (ex Inam) a Marsala, un Camper sanitario di proprietà dell’associazione “Batticuore… Batti Onlus ETS”, grazie a un progetto finanziato dal Fondo Carta Etica di Unicredit e con il sostegno della Sigel. Il Camper sanitario rientra nel progetto “Avrò cura di te” e vedrà coinvolte le scuole del territorio provinciale per l’informazione e l’educazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e della diagnosi delle patologie e malformazioni cardiache che determinano morti precoci in età scolare.

“Sono molto orgoglioso di poter annunciare l’inaugurazione del Camper sanitario di Batticuore Batti Onlus – dichiara il dottor Gaspare Rubino, presidente dell’associazione – un progetto a cui lavoriamo da tempo e che rappresenta un passo importante nella nostra lotta contro le malattie cardiovascolari. Il sostegno di Fondo Carta Etica di Unicredit e della Sigel, è stato fondamentale e grazie a loro siamo riusciti a realizzare un mezzo mobile che ci consentirà di effettuare visite mediche gratuite nelle scuole del territorio e fornire informazioni sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Mi piace ricordare che questo progetto era iniziato con il nostro compianto Enzo Marino, primo presidente della nostra Associazione”.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di autorità civili, dirigenti scolastici e docenti, una rappresentanza degli alunni della Scuola Media “Mazzini”, medici e infermieri del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale “Paolo Borsellino”.

Sarà un’occasione per incontrare i membri dell’Associazione e i volontari coinvolti nel progetto. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e incontrare i medici e gli operatori sanitari coinvolti nello stesso progetto.

L’Associazione Batticuore è impegnata da anni nella lotta contro le malattie cardiovascolari e nella promozione della prevenzione attraverso attività di informazione ed educazione. Il progetto “Avrò cura di te” ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie cardiache e di fornire loro strumenti concreti per preservare la propria salute.