Ponte del 1° maggio: limitazioni alla vendita e al consumo di alcolici nella zona nord di Marsala

Regole a tutela dell’incolumità e per la sicurezza delle persone che per il ponte del 1° maggio si intratterranno sul versante nord cittadino e più specificatamente nella contrada di Birgi Vecchi dove si pratica il Kite Surf. A disporle è un’ordinanza a firma del sindaco Massimo Grillo e predisposta dal comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, dopo le segnalazioni giunte in occasione del ponte del 25 aprile.

Il provvedimento prevede che il 30 aprile e il 1° maggio, nella contrada Birgi Vecchi di Marsala, la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante – nonchè il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, siano consentite solo esclusivamente all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione, nonché nelle relative pertinenze e aree limitrofe. Inoltre è assolutamente vietato l’asporto di dette bevande anche se acquistate da distributori automatici.

L’ordinanza emanata, previa audizione anche degli operatori commerciali della zona, riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, i circoli privati, le attività artigianali, di commercio e i distributori automatici.

Altro aspetto che viene regolamentato sempre con lo stesso provvedimento è quello della rumorosità. La diffusione di musica sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande sia dal vivo che riprodotta, potrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 10 alle 21, fermo restando il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge. Allo scadere dei suddetti limiti orari, è vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all’aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo.

I controlli verranno effettuati dagli agenti della Polizia Municipale. Oltre a sanzioni pecuniarie gli eventuali inadempienti potranno incorrere anche in sanzioni amministrative con la chiusura temporanea dei loro esercizi.

Con altro provvedimento, sempre il Dirigente della Polizia Municipale si fa carico della regolamentazione del traffico nell’intero comprensorio del versante nord. Il 30 aprile e il 1° maggio, come avviene peraltro nei giorni festivi e prefestivi, la circolazione in via Punica sarà a senso unico con direzione specchio di mare fino alla provinciale. Inoltre viene regolamentato anche il traffico sulle vie Passalacqua e Torre Sances dove a causa della possibile saturazione della circolazione gli agenti di polizia municipale in servizio potranno disporre la chiusura al traffico, eccezion fatta per i residenti e per gli operatori commerciali della zona.

Per favorire gli spostamenti nel versante nord il sindaco Massimo Grillo, assieme all’assessore Salvatore Agate, ha disposto per il pomeriggio del primo maggio un servizio navetta gratuito che collegherà il piazzale antistante la Cantina Birgi all’imbarcadero di Santa Maria e viceversa (prima corsa ore 15.15 – ultima 20.15). Questo collegamento va ad aggiungersi alle corse straordinarie già previste per il primo maggio verso il litorale Nord e l’imbarcadero per Mothia.