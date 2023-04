E tu che colori indossi? Quali ti valorizzano? Scoprilo con l’Armocromia. Ecco come fare

L’Armocromia è una scienza che in base alla combinazione di pelle, occhi e capelli, definisce la palette di colori ideale per ciascuno di noi, cioè la gamma di colori in grado di farci apparire più belli, più giovani, più in forma. Ma non è solo questo, la rivoluzione cromatica coinvolgerà molti più aspetti di quello che si pensa, ma soprattutto cambierà completamente il modo di approcciarsi ai colori e ai significati insiti dentro di questi.

Lo scopo dell’armocromia non è quello di assegnarci passivamente una palette di colori che qualcun altro ha scelto per noi, ma si prefigge di indirizzarci oggettivamente nella sorprendente scoperta dei colori “amici”, a prescindere dal gusto e dallo stile personale, perchè i colori amici sono oggettivi e li riconosceremo insieme durante l’analisi davanti lo specchio.

Come afferma Rossella Migliaccio, fondatrice di Italian Image Institute, l’unico effetto collaterale, dell’armocromia è che dà dipendenza!!! Una volta provata non si riesce più a farne a meno, Sentirete l’irrefrenabile impulso ad applicarla ovunque, dall’abbigliamento, ai capelli, al make up, dalla casa all’ufficio, fino all’automobile… tutto dovrà essere “in palette” per darvi un senso di armonia e benessere, che non è soltanto estetico.

Giorgia Albertini, già store manager di un negozio di abbigliamento, ti può aiutare a scoprire la tua “palette” di colori grazie al metodo dell’armocromia.

Per saperne di più contatta Giorgia sui canali social Facebook (@armocromica) e Instagram (@armocromica.ga), oppure scrivi una mail a giorgia.albertini@yahoo.it.