Toscana, Adecco seleziona 300 figure professionali per Unicoop Tirreno

MILANO (ITALPRESS) – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 300 figure professionali in Toscana per Unicoop Tirreno, che verranno inserite nei punti vendita dell’azienda, nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Isola D’Elba. I profili selezionati svolgeranno le proprie mansioni nei diversi reparti di gastronomia, salumi e latticini, ortofrutta, pescheria, macelleria e generi vari, cassa e rifornimento scaffali.Tra i requisiti richiesti per accedere alla selezione figurano precisione, cortesia, attenzione al dettaglio, capacità di lavorare in squadra e un forte orientamento al cliente. Per i candidati che ambiscono a lavorare nei reparti di gastronomia, salumi e latticini, pescheria e macelleria, è richiesta, inoltre, una breve esperienza pregressa nel ruolo.Alle figure selezionate si richiede il possesso dell’attestato HACCP e la disponibilità a lavorare part-time, su turni, anche nei giorni festivi e nei week-end.Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili a questo link Unicoop Tirreno, fondata nel 1945 a Piombino (LI), è presente con 96 punti vendita in Toscana, Lazio ed Umbria: è una delle sette grandi cooperative di consumo italiane, sotto l’insegna Coop, con circa 500 mila soci e 3.500 dipendenti.

