Tennis: per il team marsalese del Sunshine play off in trasferta

Sorteggio non troppo fortunato per il Sunshine Biotrading Morana Salus Team nei playoff per accedere alla categoria Cadetta. Nel 4° girone il club marsalese è arrivato a pari punti e a pari incontri con il Tc Kalaja di Palermo, l’urna ha favorito il club palermitano assegnandogli il secondo posto, di conseguenza la compagine marsalese sorteggiata al terzo posto, giocherà il 30 aprile i play off fuori casa contro la fortissima squadra del Ct Vela Di Messina.

L’incontro si prospetta molto impegnativo, ma i tennisti marsalesi daranno il massimo per provare a raggiungere l’obiettivo della serie “B”. Nel frattempo domenica scorsa è iniziato il campionato di serie D1, esordio difficile per Il Sunshine Biotrading Morana Salus Team che ha perso per 3/1 sul difficile campo del Kalta di Palermo. Questi i risultati: Tc Kalta/Sunshine Biotrading Morana Salus Team 3 1; Giacalone Antonio – Brocato Riccardo 6/3 6/3; Russo Ignazio – Durante R 6/7 4/6; Parisi Marco – Spitaleri Fulvio 06 06; Giacalone/Giacalone – Brocato/Figuccia 6/4 2/6 7/10.