Parte da Marsala la proposta di creare un luogo di ritrovo per i malati di demenza

Nel corso della riunione del consiglio comunale di Marsala del 26 aprile scorso, è stata sollevata una questione di natura sanitaria che adesso, su iniziativa dei consiglieri Flavio Coppola, Rosanna Genna e Walter Alagna è stata formalizzata come Mozione da discutere in aula.

Premesso che sono state esposte dai consiglieri attraverso le comunicazioni alcune criticità che interessano la nostra città, tra le quali l’annosa situazione drammatica della casa di riposo Giovanni XXIII e il ritardo sulla erogazione dei contributi relativi ai caregiver, ed in particolare la necessità di azioni concrete nei confronti dei malati di malattie mentali come l’Alzheimer; Premesso che nella città di Marsala i soggetti affetti da malattie derivanti da demenza, come l’Alzheimer, hanno raggiunto un numero di notevole rilevanza; Considerato che si reputi necessario che la città realizzi un progetto per creare un luogo di ritrovo dove si incontrino persone che condividono lo stesso problema di salute e che miri alla costituzione di uno spazio assistenziale costituito da una rete multifunzionale in cui malati e i loro familiari si ritrovano in uno spazio informale e “rilassato” per parlare dei problemi e ricevere un consulto, sia sanitario (cure per il trattamento delle malattie mentali e cure primarie) che sociale e al tempo stesso sentirsi a casa chiamato Alzheimer Cafè; Considerato che la casa di riposo Giovanni XXIII oltre al personale ancora in forza, potrebbe, attraverso una convenzione, mettere a disposizione locali (sede di via Pascasino ed edificio di via Stefano Bilardello), utili al progetto; Considerato che il progetto di Alzheimer Cafè potrebbe trovare la giusta condivisione da parte dell’Asp, in particolare attraverso la collaborazione con il dipartimento della salute mentale e delle cure primarie, che ha nella sua organizzazione specialisti per la cura di malattie mentali; Considerato l’importanza e l’impatto sociale, con risvolti sicuramente positivi, che potrebbe riscontrare il progetto di Alzheimer Cafè;

Si invita il sindaco di Marsala, l’assessore alle politiche sociali e il presidente della commissione politiche sociali ad attivarsi di concerto con il commissario della casa di riposo Giovanni XXIII, l’asp di Trapani e con l’istituzione Marsala Schola, qualora si decidesse di inserire il progetto nella Mission dell’istituzione stessa, per la realizzazione del progetto “Alzheimer Cafè”.