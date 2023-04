Minardo in visita alla Legione Carabinieri Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, si è recato in visita alla Legione Carabinieri Sicilia, a Palermo.

Minardo ha avuto “un luogo e cordiale colloquio”, si legge in una nota, con il Comandante della Legione, generale di divisione Rosario Castello, con il quale ha visitato anche il museo storico della Legione che vede anche numerosi ricordi legati alla memoria del generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

“La città di Palermo e la Legione Carabinieri Sicilia – sottolinea Minardo – sono segnate fortemente dall’esperienza del generale dalla Chiesa, la cui memoria insieme a tutti i Carabinieri caduti nella lotta contro la Mafia va preservata e comunicata alle generazioni più giovani. Sono particolarmente grato al generale Castello per questa attenzione particolare riservata a questa immensa figura”.

Il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio al termine della visita ha incontrato anche il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, generale di Corpo d’armata, Riccardo Galletta.

