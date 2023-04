L’onda rugbista dei Fenici di Marsala invade Caltanissetta

Una marea di “Fenici” è letteralmente sbarcata a Caltanissetta il 23 aprile scorso, per un Torneo di Rugby. “I Fenici” di Marsala si sono distinti per essere stato il club più numeroso presente. Un pullman, due pulmini e diverse auto messe a disposizione dai genitori, giunti in trasferta al seguito, hanno colorato lo stadio nisseno Tomaselli.







In campo i fenici hanno fatto le prove generali del prossimo 1000 metri che si terrà il 14 maggio a Marsala; il direttore tecnico Marco Quattrociocchi è rimasto entusiasta dell’operato dei tre tecnici all’esordio in un torneo così importante, ovvero Roberta Maggio, Francesco Casella e Giuseppe Di Pietra che hanno guidato rispettivamente l’Under 7, 9 e 11 in maniera brillante. Questo è una delle mete più importanti del club, aumentare anche qualitativamente il numero dei propri tecnici.





Il Presidente Debiasi si è soffermato sull’educazione dei ragazzi mostrata durante il viaggio e durante le fasi di gioco. Addirittura i ragazzi e i loro genitori, una volta finite le gare, hanno ripulito l’area degli spalti da rifiuti vari. Iniziativa che si vede spesso negli impianti sportivi asiatici e in realtà fortemente ambientaliste.

Sono stati molteplici gli attestati di congratulazioni anche dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda i più “grandi” dell’Under 13, con il rientro di Rallo e Bellissimo, il gioco è stato frizzante con continui cambi di fronte; da segnalare la prova di Giacomo Parisi giudicato dagli addetti ai lavori il più bravo della giornata.