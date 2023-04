Basket: coach De Raffaele torna a Marsala per una clinic

Coach Walter De Raffaele a Marsala per una due giorni di training e grande pallacanestro il 2 e 3 giugno prossimi. De Raffaele ha vestito la canotta di Marsala da giocatore nel 1992-1993, in Serie A2.

Oggi è uno dei più titolati allenatori di pallacanestro italiani, avendo vinto con la Reyer Venezia due scudetti (2017 e 2019) e una Coppa Italia (2020), oltre a un successo internazionale quale la Europe Cup del 2017-2018. Coach Walter De Raffaele i primi di giugno tornerà a Capo Boeo per una due giorni di clinic, raduno e training. La Nuova Pallacanestro Marsala del suo ex compagno di squadra Peppe Grillo, ha organizzato con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro l’incontro col celebre allenatore livornese per formare tecnici e giovani cestisti marsalesi e siciliani.

Nella prima giornata infatti si svolgerà un clinic aperto a tutti gli allenatori della regione Sicilia, mentre nella seconda giornata, Walter de Raffaele presiederà un raduno con i giovani 2006 e 2007 più interessanti del panorama locale, e poi “dirigerà” un allenamento con tutti i tesserati della Nuova Pallacanestro Marsala. Un grande evento per tutta la pallacanestro siciliana, targato NPM.