La Sicilia la regione con più sbarchi, il decreto ha ridotto le navi umanitarie?

Secondo i dati, nel 2023 sono sbarcati in Italia su navi umanitarie 2.301 migranti, il che corrisponde al 5,9% del totale di 38.988 persone arrivate via mare dall’1 gennaio fino a oggi. Questo è un calo rispetto al dato del 2022, quando il 10% dei migranti arrivati via mare erano stati soccorsi da imbarcazioni umanitarie. Il decreto del 23 gennaio sembra aver avuto un impatto sulla riduzione dell’attività delle navi umanitarie.

Degli arrivi totali, 11.712 sono stati autonomi, mentre il resto è stato soccorso in mare. La Tunisia è il principale paese di partenza, con 19.949 migranti salpati dalle sue coste, mentre dalla Libia sono partiti 15.515 migranti. La Sicilia è stata la regione con più arrivi, con 29.926 migranti sbarcati, seguita dalla Calabria con 4.502.

Il calo degli arrivi tramite navi umanitarie potrebbe essere il risultato del decreto del 23 gennaio, che ha introdotto misure più rigorose per le imbarcazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo.

Il decreto prevedeva l’obbligo di registrarsi in un elenco pubblico delle navi autorizzate a svolgere attività di ricerca e soccorso, e di sottoporsi a controlli per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza in mare. Inoltre, le navi dovevano rispettare le leggi del mare e non interferire con le operazioni delle autorità di controllo.