Zona archeologica. Museo archeologico Nave Punica. Museo degli Arazzi. Centro Storico. Sono tutte le indicazioni dei cartelli stradali di via del Fante, proprio dove insistono gli scavi che raccontano una parte dell’antica Lilibeo.







Scavi che oggi – come tante altre volte da noi segnalate – si trovano immerse tra le erbaccia, sotto rifiuti di ogni tipo. Stessa situazione anche nel vicino viale Whitaker, che non fa onore al capostipite della famiglia inglese, e in vicolo delle saline, dove in ogni angolo della strada ci sono piccole montagne di spazzatura.







Gli abitanti più volte hanno segnalato il disservizio. Gli operatori ecologici puliscono ma poi le discariche continuano a formarsi. E’ necessaria un’urgente bonifica da parte dell’Amministrazione comunale nelle aree archeologiche e nelle suddette vie.