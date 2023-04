Marsala. Inagibilità Scuola Pestalozzi, una mozione in Aula per un urgente intervento

Da qualche anno, gli alunni, i docenti e il personale del plesso Pestalozzi di Piazza Caprera, non posso utilizzare l’edificio scolastico per problemi di sicurezza dello stesso.

La scuola fu dichiarata inagibile qualche anno fa, con il risultato che gli alunni – appartenenti al vicino Istituto Comprensivo “Sirtori” – sono stati costretti a “traslocare” presso altra struttura. Per tutto lo scorso anno scolastico e per tutto quello in corso, gli alunni hanno atteso il pullman nell’adiacente Piazza di viale Regione Siciliana, per recarsi nel plesso di contrada San Leonardo.

Più volte oggetto di discussione e di interventi in Consiglio comunale, nel corso del quale sono state annunciati da parte dell’Amministrazione comunale imminenti lavori per rendere fruibile per il prossimo anno l’edificio di Pestalozzi, adesso con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, al sindaco Massimo Grillo, al Presidente della Commissione Lavori Pubblici Gabriele Di Pietra, all’assessore all’edilizia scolastica Ignazio Bilardello e per conoscenza all’assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Piraino, gli esponenti di Sala delle Lapidi Flavio Coppola, Walter Alagna, Leo Orlando, Piergiorgio Giacalone, Michele Accardi, Pino Carnese, Pino Ferrantelli e Antonio Vinci, oltre allo stesso Presidente Enzo Sturiano, propongono una mozione consiliare denominata “messa in sicurezza scuola elementare Pestalozzi di Piazza Caprera” inserita già ieri all’Ordine del Giorno del Massimo Consesso Civico e che è stata approvata dall’Aula.

“Premesso che già da qualche anno gli alunni del plesso di Pestalozzi di Piazza Caprera non possono utilizzare l’edificio scolastico per problemi di sicurezza dell’edificio stesso; considerato che dalla relazione esposta dall’assessore Bilardello sullo stato degli edifici scolastici comunali sono state rappresentate delle perplessità tecnico/geologiche per la messa in sicurezza del plesso di Pestalozzi; considerato pure il disagio che gli alunni e di conseguenza le loro famiglie, sono costretti ad affrontare a causa della non fruibilità dell’edificio scolastico; per tutto ciò invitiamo il sindaco di Marsala ad attivare tutte le procedure necessarie, compreso progetto esecutivo e di inserire in elenco annuale del programma triennale Opere Pubbliche nell’anno 2023, l’intervento in questione avente come fonte di finanziamento le risorse comunali disponibili e/o mutuo con cassa depositi e prestiti”.

Il Consigliere comunale primo firmatario della richiesta di mozione, Flavio Coppola, si dice particolarmente preoccupato per la situazione: “Questa scuola – ci ha dichiarato – se non si interviene in maniera tempestiva, rimarrà chiusa per molti anni, privando quella zona, che negli anni è diventata sempre più popolata, di un presidio scolastico storico. Di fronte ad una mozione, se dovesse essere approvata dall’Aula, l’Amministrazione avrebbe uno strumento in più per essere obbligata a provvedere”.