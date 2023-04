Karate Marsala-Mazara: Vito Margiotta agli Europei in Slovenia ad ottobre

Obiettivo raggiunto per Vito Margiotta, neo campione italiano. L’atleta è stato convocato in Nazionale dalla FIK (Federazione Italiana Karate) e disputerà gli Europei IKU a Novo Mesto in Slovenia dal 26 al 29 ottobre. Vito, 23 anni, di Mazara pratica da 16 anni circa, malgrado alcuni problemi fisici, impegni di studio prima e di lavoro dopo è sempre riuscito con tenacia a raggiungere risultati di assoluto prestigio in tutta Europa.

Allievo del Maestro Giuseppe Pocorobba, a sua volta del Maestro Vito Genna, Vito si allena alla Bushido di Mazara assieme al fratello Ignazio e Vincenzo Cristaldi seguono e trasmettono i valori del Karatedo ad un gruppo di ragazzi. Di tanto in tanto si allena anche a Marsala nello Shotokan Karate del Maestro Genna che lo segue in tutte le trasferte.

Ora questi mesi serviranno per prepararsi al meglio, sperando in un grande risultato che possa dare prestigio e lustro al nostro territorio.