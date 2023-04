Doppia programmazione al Cinema Golden di Marsala. Alle ore 17.30 e alle 19 verrà proiettato il film diretto da Walter Veltroni, “Quando”, con Neri Marcorè e Valeria Solarino.

Giovanni, nell’estate del 1984, mentre si tenevano i funerali di Berlinguer, finisce in coma. La causa è un incidente con l’asta di una bandiera, che gli è caduta tragicamente in testa. Dopo 31 anni i suoi occhi si aprono e l’uomo si risveglia in una nuova Italia. Alle ore 20.30 alle 22 in programmazione ancora l’horror “La casa il Risveglio del Male”.