All’Impero la rassegna “Lo Stagnone” si chiude con le Vispe Terese di Alessio Piazza

“Se stai in silenzio riesci a sentire le loro voci lontane, il rumore dei ricordi, un frastuono ingombrante”. È una delle citazioni tratte da “Le Vispe Terese”, nuovo spettacolo di e con Alessio Piazza che vede la prima nazionale al Teatro Impero domenica 30 aprile alle ore 18,00 all’interno dellaRassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

“Celebrerò uno dei legami più affascinanti del teatro: quello con la memoria emotiva, con le nostre origini, i nostri ricordi più delicati ed ironici – spiega l’attore e regista –. Uno spettacolo sulla famiglia, che racconta le persone vissute intorno a noi, nel corso della nostra infanzia e dell’adolescenza, di quelle che ancora oggi ci fanno sorridere. I luoghi, i fatti e le persone sono un miscuglio tra realtà e fantasia, tra aneddoti personali ed altri raccontati, ascoltati da altre storie di famiglia, e sentendo io nello scrivere questo spettacolo un profondo pudore per queste verità”.

Dunque un’occasione per guardare in faccia l’umanità altrui e ritrovare la nostra, con tenerezza e ironia, immancabile nota della poetica di Alessio Piazza.

“Un’umanità varia – continua l’autore e interprete –, che si affaccia sul palcoscenico di una casa di famiglia e recita la parte che le ho assegnato, attingendo ai miei ricordi e colorandoli con fantasia ed umorismo. Tutti i protagonisti possono essere collocabili in qualsiasi epoca, quella più familiare ad ogni spettatore. Con “Le Vispe Terese” mi piace sottolineare uno dei legami più affascinanti del teatro: quello con la memoria, con le nostre origini e le nostre radici. Memoria fatta di ricordi, di parole, di modi di dire: un ritorno alle origini per capire se stessi e gli altri. Portare in scena questo spettacolo è come far entrare il pubblico nella casa della propria infanzia, farlo camminare lungo i corridoi, far sentire l’odore dei mobili, le voci delle persone amate. Ho riportato in parte quello che ricordo, che mi hanno raccontato, ma solo in parte, perché la memoria è labile e perché gli spettacoli tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi e schegge di quanto abbiamo visto e udito”.

La compagnia teatrale Sipario propone altri due appuntamenti fuori abbonamento:

domenica 7 Maggio alle ore 21.30 il concerto/spettacolo de il gruppo XVERSO, tribute band di Tiziano Ferro dà vita a “FERRO”

domenica 14 maggio alle ore 21.00 al Teatro Impero si esibirà Patty Pravo con “Minaccia Bionda Tour”

Per lo spettacolo “Le Vispe Terese” è possibile acquistare i biglietti (a partire da 10 euro) presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45 oppure on line su Liveticket.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 oppure: 338.2615790 o rivolgersi.