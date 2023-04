“Open Day” alla Lega Navale di Marsala con gli alunni del “Garibaldi-Pipitone”

Giovedì 27 aprile, nell’Open Day 2023 della Lega Navale Italiana di Marsala, a partire dalle ore 9.30 gli studenti delle quinte classi dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi-V. Pipitone” saranno accolti dalla Sezione di Marsala per una giornata di scoperta del mare in tutte le sue declinazioni, dall’aspetto sportivo a quello scientifico.

Incontrerà i giovani alunni il personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera guidato dalla Comandante Francesca Reccia dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, per una interessante lezione sui principi fondamentali dell’orientamento e della sicurezza in mare.

A seguire la Lega Navale di Marsala avrà il piacere di ospitare come relatore la Dottoressa Antonella Gargano, esperta di biologia marina del CNR, per un appassionante intervento sulle nuove specie ittiche che si sono affacciate sui nostri mari negli ultimi anni e del loro impatto sull’ambiente marino.

Agli associati della sezione locale invece il compito di far toccare con mano ai piccoli concittadini le Hansa 303, barca sportiva di classe paraolimpica progettata per essere manovrata anche da persone diversamente abili, ed uno storico esemplare di “schifazzo”, barca a vela latina che sino al 1960 era adibita al trasporto di tufi e sale per le isole e oggi elegante protagonista di combattute regate per imbarcazioni storiche.

L’annuale Open Day della Lega Navale Italiana si propone di avvicinare tutti i giovani alla cultura del mare e della pratica sportiva, promuovere la protezione dell’ambiente marino e la continuità storica e culturale dei valori e delle tradizioni su cui si fonda la cultura marittima del Paese.

VIDEO PROMO OPEN DAY 2023 LNI