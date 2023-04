Marsala: in via delle Ninfe scavi da anni senza tetto e… con una sedia

Anni fa, a causa del forte vento che si era abbattuto a Marsala, come se fosse una novità, la copertura degli scavi di via delle Ninfe è volata via e non è stata mai ripristinata. L’area archeologica poi, viene ripulita pochissimo, l’erba cresce alta, è colonia di gatti (ma questo è un problema marginale se si ripulisse tutto spesso) e la passerella va attenzionata e sistemata.

Adesso, tra le margherite, c’è anche una sedia abbandonata, lanciata all’interno della struttura a protezione degli scavi probabilmente da qualche “buontempone” amante del lancio al giavellotto. Bisogna porre più attenzione verso i beni cultura cittadini.