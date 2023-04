Trapani Calcio, parlano gli sponsor: “Lavoriamo in silenzio senza propaganda elettorale”

“Viste le ultime propagande elettorali e mediatiche sfruttando un soggetto che a suo dire intende acquisire la società Fc Trapani 1905 noi sponsor, in qualità di imprenditori ma soprattutto di primi tifosi, della società abbiamo deciso di pronunciarci”. Inizia così una nota che arriva dal gruppo di sponsor a sostegno della società granada.

“Siamo stati i primi a chiedere un incontro con il presidente la Rosa quando si era generata un’escalation di direttori sportivi, generali e allenatori, la situazione sembrava essere sfuggita di mano e invece con il Presidente La Rosa abbiamo avuto un confronto sano e serio propedeutico a ultimare il campionato nella maniera più serena con una grande partecipazione di tifosi – scrivono ancora -. Fino ad ora le sue promesse sono state mantenute per l’attuale stagione, da giugno vedremo se manterrà o meno il progetto di cui parla, ma al momento dobbiamo concentrarci sul presente senza farci distrarre da nessuno e se veramente qualcuno è interessato alla nostra società eviti di usare i media locali e l’attuale campagna elettorale. Gli affari si fanno in silenzio e tra le parti, a noi sponsor come a tutti i tifosi interessa solo che i giocatori e lo staff stiano bene e siano sereno ad affrontare le ultime partite e chissà magari affrontare i tanto sperati play off”.