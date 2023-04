Riapre la strada per la spiaggia Playa di Castellammare

Riapre la strada comunale per la spiaggia Playa di Castellammare del Golfo: nella ex SS.187, dall’ingresso del camping Nausicaa fino al primo bivio per la spiaggia Playa, sono in ultimazione i lavori di realizzazione della passerella pedonale di accesso alla spiaggia.

Le auto possono già passare dalla strada – chiusa da gennaio – per raggiungere la spiaggia seppur rispettando il limite di velocità imposto e le indicazioni del cantiere.

«La riapertura consente di fruire dell’importante strada e raggiungere abitazioni ed attività della spiaggia Playa, molto frequentata in questi periodi primaverili ed in vista del 25 aprile – spiega il sindaco Nicolò Rizzo -. Come da indicazioni della direzione dei lavori e del responsabile della sicurezza, il passaggio delle auto consentirà di assestare il materiale di riempimento del sottofondo stradale, quindi si ultimeranno i lavori con la posa del tappetino finale ed entro fine maggio i lavori potranno essere consegnati».

«Ricordo che i lavori di messa in sicurezza e realizzazione della passerella permetteranno un cammino sicuro con illuminazione e segnaletica, per raggiungere comodamente a piedi la spiaggia Playa e riqualificare l’area Un altro importante obiettivo al quale abbiamo lavorato, con la collaborazione dei tecnici comunali – conclude il sindaco Nicolò Rizzo –, perché necessario sia dal punto di vista della messa in sicurezza che della fruizione turistica del nostro territorio».

I lavori, affidati alla ditta Amato di Alcamo, riguardano la messa in sicurezza di un tratto sulla ex statale 187 -con manutenzione ed illuminazione- nel tratto che collega il centro urbano di Castellammare del Golfo dalla zona del camping Nausicaa fino al primo bivio di accesso per la spiaggia.

Un’area spesso percorsa a piedi da molti turisti ma per un tratto mancante anche di marciapiede.