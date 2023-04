Terza sconfitta consecutiva per la Nuova Pallacanestro Marsala. Gli azzurri giocano uno straordinario primo tempo e poi scompaiono dal campo nella ripresa perdendo tra le mura amiche del PalaMedipower per 62 a 77 contro il CUS Palermo.

A cinque giornate dal termine del campionato di Serie C Silver Sicilia, gli azzurri rimangono settimi a quota 26 punti, ma il destino rimarrà incerto fino alla fine: la FIP a fine anno rimodulerà i campionati unificando la Serie C Gold con la Silver: bisogna fare più punti possibili nelle ultime uscite, meglio se dieci punti, per provare a guadagnare qualche posizione. La prima partita post “era Svoboda” comincia sotto ai migliori auspici, con Kovachev e Dancetovic sugli scudi.

Nel primo quarto gli azzurri chiudono col muso avanti 16-14. Nel secondo periodo Marsala gioca una grande pallacanestro trascinata da un Minore in formato Serie A. Gli azzurri arrivano a +8 con Kovachev che sbaglia il libero del potenziale +9 all’uscita di un timeout chiamato da coach Grillo. Manca 1:20 alla fine del primo tempo, e la partita di Marsala finisce praticamente lì. Dall’altra parte del campo, Inzerillo trova due canestri ravvicinati e il primo tempo si chiude sul 38-34. Dagli spogliatoi esce una squadra soltanto, gli “universitari” nero-giallo-rossi.

Il quasi 49° Andrè è immarcabile, così come Pirrera. Le percentuali al tiro degli azzurri sono misere e le polveri di Genovese bagnate. La scarsa forma di capitan Frisella completa il guaio. Il terzo quarto finisce con un sussulto degli azzurri e con il punteggio di 49-56. Nell’ultimo periodo i palermitani dilagano, e in casa Marsala si fanno sentire anche le assenze di Alfieri e di Grillo jr per una panchina che torna a essere corta. Finisce 62-77.

Domenica 30 aprile la NPM sarà impegnata in una lunghissima trasferta sul campo di un’altra squadra del gruppone di testa, la Azzurra Pozzallo.

Tabellino di gara

NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: Dancetovic 14, Genovese 14, Minore 13, Kovachev 10, Frisella 5, A. Cucchiara 4, Agate 2, Lentini /, Linares /, Chen /. Coach: G. Grillo. Assistant: G. Cucchiara.

CUS PALERMO: Inzerillo 23, Andrè 20, Pirrera 14, Bonanno 9, Filippone 4, Tomasello 2, Greco 2, Calandra 2, Benfratello 1, Fontana /, Bertolino /, Mensah /. Coach: F. Catania.

Arbitri: Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG) e Marcello Barone di Palermo.

Spettatori: 150 circa