Festa della Liberazione: con Anpi celebrazioni in 12 comuni trapanesi

Sono ben 12 i comuni della provincia di Trapani coinvolti nella manifestazione del 25 aprile “festa della Liberazione” dal nazifascismo. Come sempre è stata e sarà ancora una volta l’ANPI principale protagonista e organizzatrice del ricordo della data del calendario civile in cui tutti i cittadini e le cittadine celebrano la Liberazione, la Resistenza che ha cambiato la storia d’Italia con la sconfitta dal nazifascismo, la conseguente nascita della Costituzione repubblicana e antifascista che sancì la conquista della democrazia.

Manifestazioni analoghe si sono svolte in altri comuni della Provincia, per la maggior parte c’è una riconferma di altri anni con la celebrazione della festa della Liberazione, magari accresciuta nelle piattaforme organizzative, come ad esempio a Mazara, poi ci sono le novità come Calatafimi e persino Pantelleria. Di seguito trasmettiamo l’elenco completo dei comuni dove l’ANPI celebrerà la Festa della Liberazione.

Trapani: ore 10, Piazza Martiri d’Ungheria dove è posta la stele commemorativa della resistenza posta dall’Anpi, alla presenza della rappresentanza del comune di Trapani, del Prefetto e autorità istituzionali civili e militari; deposizione corone d’alloro dell’Anpi e dell’Amministrazione comunale e a seguire gli interventi della presidente dell’Anpi e del sindaco.

Erice: ore 11,30 deposizione corona d’alloro dell’Anpi e del Comune alla targa marmorea posta dall’Anpi che ricorda Pietro Ermelindo Lungaro, martire trapanese delle fosse ardeatine.

Valderice: ore 11, deposizione corona d’alloro dell’Anpi e del comune alla targa marmorea che ricorda i partigiani valdericini. Presenti il sindaco e una rappresentanza dell’Associazione Partigiani.

Paceco: ore 11.30, deposizione corona d’alloro in Piazza Vittorio Emanuele, alla targa in onore dei partigiani alla presenza del sindaco e delle autorità militari e religiose locali.

Marsala: ore 9 raduno a Palazzo VII Aprile e corteo sino al Parco delle Partigiane con intervento e deposizione della corona d’alloro e intervento dei rappresentanti dell’Anpi; il corteo riprende per raggiungere largo San Girolamo per la conclusione con gli interventi del sindaco Grillo e del Presidente della locale sezione dell’Anpi.

Castelvetrano: ore 9,30 deposizione di corone d’alloro da parte dell’Anpi e dell’Amministrazione comunale alla targa in ricordo dei partigiani castelvetranesi, voluta dalla locale rappresentanza Anpi e posta all’esterno del Palazzo comunale.

Salemi: alle ore 10.30 a Palazzo comunale commemorazione unitaria del Comune e dell’Anpi all’interno del Palazzo comunale dove è posta la targa marmorea in ricordo dei partigiani, l’Anpi successivamente ricorderà il partigiano salemitano vero Felice Monti al quale è stata intitolata una strada.

Favignana: ore 10.30 in Piazza Europa la deposizione di corone del Comune e dell’Anpi davanti all’edificio comunale dove ci sono le targhe marmoree in onore dei caduti.

Mazara del vallo: appuntamento il giorno 21 “sulle vie del 25 aprile”, un percorso fatto dagli studenti di alcune scuole verso le vie intitolate ai partigiani, a cominciare dal mazarese Vincenzo Modica (Petralia), in ognuna verranno “raccontate” le figure dei partigiani. Il 25 aprile alle ore 10.15, appuntamento davanti al milite ignoto per la rituale celebrazione con Anpi e Amministrazione comunale, successivamente trasferimento alla terrazza Alhambra per concludere la giornata con canti della resistenza.

Alcamo: ore 10 unitariamente con Anpi, Cgil e con la presenza delle autorità civili, militari, in Piazza IV Novembre davanti alla targa dedicata ai partigiani.

Calatafimi: commemorazione dei partigiani Orazio Costarella e Gaetano Di Blasi uccisi dai nazifascisti a Otricoli il 17 febbraio del 1944; ore 10 Biblioteca comunale proiezione del film “I ribelli della montagna“; saluto del Presidente dell’Anpi di Misterbianco e del rappresentante Anpi di Trapani; sottoscrizione del gemellaggio tra i comuni di Calatafimi, Otricoli e Misterbianco. Successivamente si terrà l’inaugurazione della lapide in onore del partigiano Di Blasi nella sua abitazione natia.

Pantelleria: ore 11.30 in Piazza Cavour, al Palazzo Municipale, con l’Anpi, le autorità civili, militari, le associazioni, i circoli.