Un incidente si è verificato in via Mazara, all’inizio della strada, in Piazza Caprera.

Come si è verificato stamattina poco più avanti, si tratta di un altro tamponamento, una vettura che è andata a urtarne un’altra.

I Vigili urbani hanno verbalizzato il conducente che non ha rispettato le misure di sicurezza previste dal codice della strada.