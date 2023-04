Processione di San Francesco di Paola a Trapani, l’itinerario. Previsti divieti di sosta e transito

In vista della Processione di San Francesco di Paola, un’ordinanza è stata emanante dal Comune di Trapani in cui sono previsti divieti di sosta e di circolazione posizionati lungo il percorso interessato.

Itinerario della processione di San Francesco di Paola che si svolgerà il 23 aprile 2023.

Chiesa San Francesco di Paola – Largo San Francesco di Paola – Via San Francesco di Paola – Via Badiella – Largo Burgarella – Corso Italia – (sosta in prossimità di S. Pietro per trasferimento simulacro sul carrello) – Via XXX Gennaio – Via Osorio – Via Palmerio Abate – Viale Regina Margherita – Piazza Vittorio Emanuele – Via Marino Torre – Via Scontrino – Via G. B. Fardella – Via S. Giovanni Bosco – Piazza Umberto I – Via Osorio – Via Spalti – Via Marinella – Via Funai – Via Amm. Staiti – Via XXX Gennaio (sosta per preghiera dinanzi Cappella Madonna dei Marittimi) – Via Porta Galli – Via Amm. Staiti – Viale Regina Elena (varco Torrearsa / banchina Garibaldi sosta corona di fiori ai caduti in mare) – Piazza Gen. Dalla Chiesa – Piazza Lucatelli – Via Turretta – Via Nunzio Nasi – Via Gen. E. Fardella – Via S. F.sco D’Assisi – Via Barlotta – Via Tartaglia – Via Custonaci – Via Corollai – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Gen. Scio – Via Carolina – Largo delle Ninfe – Via Torre di Ligny – Via Marinai – Piazza Scalo D’alaggio (sosta per la benedizione delle barche e fuochi d’artificio) – Via C. Colombo – Viale Duca D’Aosta – Piazza Gen. Scio – Corso Vittorio Emanuele – Via Torrearsa – Via Garibaldi – Piazza Municipio – Via XXX Gennaio – Via Mercè – Largo S. F.sco di Paola (rientro ore 24 circa).

Particolare riguardo dovrà essere dato ai divieti di sosta e di circolazione posizionati per la predetta processione.