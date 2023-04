Sorpresi a rubare materiale ferroso da una ditta confiscata a Partanna, due denunce

I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno denunciato per furto aggravato due palermitani di 32 e 42 anni.

Durante un servizio di pattuglia finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri hanno notato un autocarro sospetto nei pressi di una ditta confiscata.

I militari hanno chiamato un’altra pattuglia di rinforzo che era in zona e hanno chiuso le possibili vie di uscita. La manovra adottata dai Carabinieri ha avuto esito positivo in quanto i due palermitani, con precedenti di polizia, non hanno avuto via di fuga e sono stati bloccati mentre ancora erano all’interno dell’azienda.

L’autocarro era stato già caricato con tre quintali di materiale ferroso, con ingente danno erariale in quanto, secondo i Carabinieri, i beni erano stati asportati in danno della ditta entrata nel patrimonio dello Stato.

L’ingente materiale, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato restituito all’amministratore giudiziario