Marsala, grave incidente in via Trapani: perde la vita un giovane nordafricano

Ancora un incidente mortale sulle strade marsalesi. Sulla via Trapani, nei pressi del supermercato Decò di contrada Santa Venera, c’è stato un grave incidente che ha coinvolto uno scooter e due auto, una Lancia Ypsilon e una Fiat 500. Da chiarire la dinamica dell’impatto, da cui si è innescato un incendio che ha completamente carbonizzato lo scooter su cui viaggiavano due giovani nordafricani e, parzialmente, anche la Fiat 500. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marsala per estinguere il rogo e rimettere in sicurezza la carreggiata, nonche la Polizia Municipale e gli agenti del commissariato di Polizia, per la ricostruzione della dinamica che ha caratterizzato il drammatico incidente.

Fin dall’inizio, sono apparse particolarmente critiche le condizioni dei due ragazzi, trasportati dal 118 in ospedale, con prognosi riservata. Per uno dei due, Mohamed Hafsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare e in mattinata ne è stato constatato il decesso. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due donne, una di 78 anni e una di 21, che fortunatamente hanno riportato lievi traumi.