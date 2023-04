Al “Sollima” di Marsala il duo pianoforte e soprano Iaquinta-Serra

Domenica 23 aprile, alle ore 18, salirà sul palco del Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, per il quarto appuntamento della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia “L. Van Beethoven”, diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero, il duo Ilaria Iaquinta (soprano) Giacomo Serra (pianoforte), con il concerto “La Voce Eroica”.

Il duo porterà in scena un particolare repertorio rossiniano tratto da “La regata veneziana”, per finire con arie del repertorio classico napoletano. Un affascinante e particolare programma da non perdere, che sarà introdotto sapientemente, come guida all’ascolto, dalla dott.ssa Antonella Pantaleo.

Ilaria Iaquinta. Ha studiato canto lirico presso il Conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella”. Dopo il diploma si è perfezionata con Mirella Freni e Sherman Lowe per l’opera italiana, con Antonio Florio per la musica francese e barocca e con Christa Ludwig per il Lied tedesco. È vincitrice di concorsi internazionali tra cui il Concorso lirico “Francesco Albanese” e il Festival della romanza da salotto di Conegliano Veneto “Pier Adolfo Tirindelli”.

Giacomo Serra. Si è diplomato brillantemente in pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Milano con Riccardo Risaliti. Ha studiato a lungo con Dario De Rosa pianista del Trio di Trieste e si è perfezionato con Giorgio Agazzi, docente al Conservatorio di Losanna. E’ laureato in musicologia all’Università di Venezia Cà Foscari. Dal 1995 è Maestro di Sala e Pianista d’Orchestra del Teatro di San Carlo.

Info: Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria), acquistabile contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.