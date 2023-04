Dieci+Dieci

Quando si celebra (e nel nostro caso si autocelebra) un anniversario importante, si ha sempre l’impressione di cadere nella retorica. Questo nostro compleanno, venti anni per un quotidiano locale sono davvero tanti (e tantissimi ancora ce ne auguriamo).

Allora partiamo dalla retorica: “sembra ieri” ma non ci riferiamo a quando tutto ha avuto inizio, quello ve lo abbiamo raccontato nel numero del decennale del 23 aprile 2013. Piuttosto vorremmo ricordare questi ultimi dieci anni che, credeteci, tra quello che è successo e quello che abbiamo evitato, potevano non farci trovare all’appuntamento. Invece eccoci qua e visto che personalmente ci siamo occupati in prevalenza di politica, vediamo cosa ci ricordiamo di quello che è accaduto a Marsala e Petrosino in questo ultimo decennio.

A Marsala Il 21 maggio 2012, ma noi avevamo, non so se ci capite, soltanto nove anni, viene eletta sindaco, dopo aver vinto il ballottaggio contro Salvatore Ombra, Giulia Adamo Al primo turno aveva ottenuto il 46,15% dei voti (18.065 preferenze) contro il 29,79% di Salvatore Ombra (11.663 preferenze). Al secondo turno ha ottenuto il 65,86% dei voti (21.275 preferenze) contro il 34,14% dei voti (11.027 preferenze) ottenute da Salvatore Ombra La Giunta Adamo è appoggiata dall’UDC, dal PD, dalla Lista Crocetta e da altri movimenti civici. L’anno successivo, per le note vicende giudiziarie si dimette.

Nella nostra città si voterà ancora. A Petrosino il 6 e 7 maggio 2012 hanno avuto luogo le elezioni comunali. È stato eletto il sindaco Gaspare Giacalone (42 anni) con una lista civica. Avevamo ancora 9 anni e di Giacalone ne riparleremo. A Marsala intanto, dopo un periodo di commissariamento di cui nessuno si ricorda (o non si vuole) ricordare più, il 31 maggio e 1 giugno 2015 si sono tenute le elezioni comunali 2015. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Alberto Di Girolamo (67 anni) con la coalizione Democratici X Marsala, Una Voce per Marsala, PD – Partito Democratico, Cambiamo Marsala, Partito Socialista Italiano – PSI. Ha battuto Massimo Grillo che prima aveva scelto di sostenerlo e poi è andato verso la sconfitta. Ma si rifarà e ne riparleremo.

Intanto a Petrosino viene riconfermato l’1 giugno 2017 il sindaco Gaspare Giacalone con la lista Giacalone Sindaco Cambia Petrosino: ma la novità politica è che il sindaco aderisce al Pd e il segretario nazionale Nicola Zingaretti, lo chiama nel gruppo dirigente nazionale. Il 4 e 5 ottobre 2020 Grillo si prende la rivincita e viene eletto sindaco battendo al primo turno Alberto Di Girolamo alla guida di una coalizione con Fratelli d’Italia, Marsala al Via-Ora Sicilia al Centro, Unione di Centro, Un’Altra Marsala-Popolari e Autonomisti-Valore Impegno Azione, Marsala Città Punica-Via-Partito Socialista Italiano, Liberi-Massimo Grillo Sindaco, Forza Italia, Progettiamo Marsala, Noi Marsalesi-Centrali per la Sicilia-Grillo Sindaco.

A Petrosino Giacalone ha terminato per legge il suo incarico perché alla scadenza non può andare verso il terzo mandato e arriva Il 12 giugno 2022 quando i cittadini di Petrosino sono stati chiamati alle urne per il neo sindaco Giacomo Anastasi (48 anni) con la lista Alternativa Insieme per Petrosino – Giacomo Anastasi Sindaco.

Sono passati dieci anni, sono volati e voi giustamente, se siete arrivati fin qui a leggere, vi chiedete che bisogno c’era di fare un riassunto di nomi e numeri. L’abbiamo fatto perché non volevamo tediarvi scrivendo di buche, scarsa illuminazione, strutture sportive fatiscenti e polemiche politiche a mai finire. Tanto se volete ai nomi dei sindaci e alle loro coalizioni le vostre delusioni potrete accoppiarle da soli.