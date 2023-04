In 20 anni di “Marsala C’è”, in 20 anni di editoria locale, il quotidiano ne ha raccontati tanti di fatti. Spesso ci ritroviamo a raccontare di spiacevole cronaca, polemica politica, disservizi che, con una società sempre più social, hanno una cassa di risonanza forte e immediata tale da generare commenti davvero poco ortodossi. Eppure c’è un mondo di notizie positive.

Tra le tante, le notizie che parlano di arte vengono considerate le più propositive. Ci siamo da sempre occupati di iniziative, eventi, artisti. Abbiamo dato loro voce, anche se scomoda e irriverente; ci siamo occupati della pubblicazione di album e di singoli, di ‘prime teatrali’, di libri, di mostre, intervistando attori, registi, pittori, musicisti del territorio e nomi di fama nazionale che ci hanno regalato le loro chicche.

Ci vorrebbe più “Cultura della cultura”, che non è solo creare economia e portare turismo sul territorio, ma creare altresì un indotto, con contenitori culturali funzionanti.

Così come fruibili per tutti devono essere gli impianti sportivi, luoghi in cui i giovani possano ‘nascere’ e ‘crescere’, in cui le società sportive possano puntare alle serie più ambite per creare un altro ‘sistema’ sano, di lavoratori e di buoni atleti. Ci vorrebbe, insomma, più “Cultura dello sport”.

Un’altra ‘battaglia’ che “Marsala C’è” si è intestata è la riduzione del gap uomo-donna. Lo abbiamo fatto dando spazio alle donne, alle operatrici antiviolenza, a un nuovo linguaggio perchè è da qui che si deve ripartire. Dalla parola. Ci vorrebbe, infine, più “Cultura di genere”.

Da 20 anni raccontiamo la cultura da più punti di vista, perchè “parlare di industria creativa significa parlare di lavoro, risorse e qualità della vita”. Lo ha detto, sembra strano, un Ministro. E le istituzioni le aspettiamo sempre al varco.