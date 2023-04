Cous Cous Fest: aperte le selezioni per chef italiani e studenti degli alberghieri

Al via le candidature per la partecipazione al Campionato italiano di cous cous, la gara rivolta agli chef nazionali che si sfideranno a San Vito Lo Capo in occasione del Cous Cous Fest, in programma dal 15 al 24 settembre prossimi. Il Campionato, alla settima edizione, è promosso da Conad, main sponsor del festival, ed è rivolto sia agli chef professionisti che agli chef emergenti. La partecipazione è gratuita.

Anche quest’anno, oltre agli chef professionisti, il contest selezionerà chef emergenti con il “Next generation student contest Conad“, la competizione dedicata alle nuove generazioni di chef e rivolta agli alunni di 3^, 4^ e 5^ anno degli Istituti professionali per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera di tutta Italia. Tra tutte le candidature ricevute verranno selezionati 4 giovani che avranno la possibilità di lavorare a fianco di chef professionisti e vivere l’esperienza di partecipare ad una vera gara di cucina di cous cous tra studenti italiani nell’ambito della prossima edizione del Cous Cous Fest.

Sia chef professionisti che studenti degli alberghieri possono inviare la propria candidatura entro il 12 giugno attraverso il sito del Cous Cous Fest, all’indirizzohttps://couscousfest.it/contest/campionato-italiano-2023/ caricando la foto di una ricetta di cous cous con la quale si vorrebbe partecipare. A giudicare le candidature provenienti da tutta Italia ci saranno due giurie, una tecnica e una popolare, formata dai navigatori del web che potranno votare sul sito del Cous Cous Fest il loro piatto preferito.

I vincitori dei contest si sfideranno live a San Vito Lo Capo per vincere il titolo di Campione italiano di cous cous Conad e Campione Next generation student contest. La giuria tecnica è formata da giornalisti ed esperti di cucina. È possibile consultare il regolamento completo sul sito couscousfest.it.

“Promuovere da anni un’iniziativa importante come il Cous Cous Fest significa per il Sistema Conad sostenere la cultura e le giovani generazioni, attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio culinario e l’offerta di occasioni di crescita professionale a giovani chef talentuosi. Una manifestazione sul territorio a noi molto cara che conferma il nostro essere “persone oltre le cose” mettendo al centro le relazioni con le comunità in cui operiamo” ha dichiarato Francesco Pugliese, Amministratore Delegato Conad.

“E’ con grande orgoglio che anche quest’anno saremo al fianco, in qualità di main sponsor, del Cous Cous Fest, un’iniziativa particolarmente preziosa per la Sicilia e unica nello scenario nazionale, confermando il nostro impegno a favore dei giovani chef emergenti attraverso un contest a loro dedicato – ha sottolineato Vittorio Troìa, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A. Coniugando storia e innovazione di un piatto simbolo del Mediterraneo, questo evento genera valore diffuso per il territorio, promuovendo le eccellenze locali e attraendo visitatori e chef internazionali che, attraverso la rivisitazione della tradizione culinaria, aprono le porte ad una visione contemporanea di un alimento ben noto. Questa è anche la vision di PAC, che con il lavoro quotidiano dei soci e dei collaboratori, che si fanno interpreti delle esigenze della comunità, si impegna da oltre 50 anni ad essere una realtà fortemente radicata nei territori in cui opera, mantenendo lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove sfide”.