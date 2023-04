25 Aprile, celebrazioni ad Alcamo e Marsala

L’Amministrazione comunale di Alcamo celebra la ricorrenza del 25 Aprile, Festa della Liberazione, con il seguente programma: ore 10:00 piazza IV Novembre, incontro con le Autorità, Alzabandiera e deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti.

Il 25 Aprile è un giorno fondamentale per la storia della Repubblica Italiana, anniversario della rivolta armata, partigiana e popolare, contro le truppe di occupazione naziste tedesche e contro i fiancheggiatori fascisti della Repubblica Sociale Italiana; ricordiamo con rispetto quanti soffrirono, militari e civili, durante gli anni del conflitto e lottarono per una Italia libera e democratica.

Anche quest’anno a Marsala, il 25 aprile verrà celebrata la Festa della Liberazione. La cerimonia per la celebrazione del 78esimo anniversario della Festa, per iniziativa del Sindaco Massimo Grillo, del Consiglio comunale e della sezione ANPI “Vincenzo Accardi” di Marsala, vedrà gli invitati radunarsi alle ore 9,00 in piazza Della Repubblica. Da qui in corteo, i partecipanti muoveranno per via Garibaldi, piazza Mameli, via Scipione l’Africano fino a raggiungere il “Parco Partigiane Marsalesi”.

Nella location sul Lungomare Colonnello Maltese verrà dapprima deposta una corona d’alloro cui farà seguito l’intervento di Giuseppina Passalacqua, Vice Presidente locale dell’Anpi. Terminata questa prima parte della cerimonia, i partecipanti, sempre in corteo, percorrendo via Mergellina e via San Lorenzo raggiungeranno la zona archeologica di San Gerolamo dove insiste il Largo Partigiani Marsalesi.

La seconda parte della Giornata celebrativa del 25 Aprile prevede l’esecuzione dell’inno nazionale italiano, la benedizione impartita da Don Marco Renda, arciprete della Città, la deposizione di una corona d’alloro e gli interventi commemorativi del Sindaco Massimo Grillo, del Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Sturiano e del Presidente della locale sezione ANPI di Marsala, Giuseppe Nilo.