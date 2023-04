Scacchi: tutti i podi della Lilybetana e delle scuole marsalesi ad Agrigento

Si sono conclusi domenica 16 aprile, ad Agrigento, i Campionati Regionali Giovanili di scacchi. Presenti più di 170 giocatori in rappresentanza di 19 società scacchistiche provenienti da tutta l’isola.

La Lilybetana Scacchi torna a casa festeggiando il 2° posto nell’Under 18 femminile ottenuto da Federica Montalto. Soddisfazioni anche per Nicolò Licari e Davide Montalo entrambi quarti, rispettivamente nell’Under 14 e nell’Under 16 maschile, a cui si aggiungono altri vari piazzamenti in top-ten e chiude inoltre al 4° posto nella speciale classifica per società.

“È stata una bellissima competizione che ha visto sfidarsi davanti alla scacchiera la maggior parte dei circoli siciliani” – evidenzia il Presidente della Lilybetana Scacchi, Giuseppe Cerami – Ci siamo presentati ai Campionati Regionali con ben 28 atleti e per tutti loro è stata un’occasione per fare esperienza e crescere”.

Si sono svolte invece lunedì, le fasi regionali dei Campionati Studenteschi e del Trofeo Scacchi Scuola. La squadra Juniores del Liceo Scientifico di Marsala (Gianvito Genovese, Vito Genovese, Riccardo D’Arpa e Federico Rallo) si è laureata Campione Regionale; 2° posto sia della squadra Allievi del “Ruggieri” (Giuseppe Salvato, Federica Montalto, Flavio Pipitone, Riccardo Casano e Marco Laudicina) che del II Circolo Cavour (Elisa Cammarata, Ilaria Canale, Quyet Cerami, Arianna Pugliese e Laura Messina) per le scuole primarie; 3° posto dell’IS “Giovanni XXIII – Cosentino” tra gli Allievi (Davide Montalto, Giorgio Pugliese, Flavio Parrinello e Sergio Clemense).

L’organizzazione dei Campionati Regionali, realizzati sotto la supervisione del Comitato Scacchistico Siciliano, è stata affidata a Eventi Scacchi di Franco Lupo e all’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo di Favara.

La direzione arbitrale è stata affidata all’arbitro nazionale Domenico Buffa in collaborazione con l’Arbitro Candidato nazionale Michele Colicchia e gli Arbitri Regionali Francesco Miosi e Giuseppe Lo Presti.