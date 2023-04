“FIORI DAL CORO”, il format musicale di Itacanotizie. Sesta puntata con Michele Pantaleo. VIDEO

Il primo format musicale di Itacanotizie.it, dal titolo “FIORI DAL CORO”, dedicato alla musica e ai suoi protagonisti del territorio, alla sua sesta puntata ospita il musicista, compositore e autore marsalese Michele Pantaleo.

Un programma dai toni leggeri ma che mira a far conoscere i nostri artisti nella loro interezza e a carpirne perché no, anche qualcosa di più.

GUARDA FIORI DAL CORO:

A condurre le fila, Marco Messineo, cantautore, direttore artistico, ideatore e organizzatore di eventi.

Michele Panteleo, è un musicista, chitarrista e compositore marsalese. Vincitore di due borse di studio ai Seminari di Siena Jazz e al S. Vito Jazz Festival, negli ultimi anni sta svolgendo intensa attività musicale e didattica.

Già chitarrista dell’ Orchestra Jazz Siciliana e docente presso la Scuola Popolare del Brass Group di Palermo, ha al suo attivo varie partecipazioni in attività concertistiche e in registrazioni in studio come turnista e arrangiatore. Compositore ed autore, é presente nel 3° volume della collana “Sicilian jazz Collection” ed ha pubblicato il CD di Jazz moderno “Double Face”. Ha svolto un’intensa ricerca sulla musica popolare siciliana attraverso la quale ha proposto il progetto di Musica Mediterranea “Siciliando” sul quale Rai Tre nel ha prodotto un interessante servizio.

Presente in numerose iniziative promozionali di musica e didattica del jazz nelle principali città della provincia di Trapani, ha anche collaborato alle prime edizioni del Marsala Doc Jazz Festival, in cui ha suonato ed insegnato chitarra moderna e tecnica dell’improvvisazione.

Svolge anche intensa attività didattica presso la Scuola Popolare di Musica del Brass Group di Palermo e nella sua città.