Elezioni, Vincenzo Campo si ricandida a sindaco di Pantelleria

Con il messaggio alla cittadinanza allegato, in italiano e in pantesco, Vincenzo Campo, attuale Sindaco di Pantelleria, rinnova la sua candidatura a Primo Cittadino dell’isola per il prossimo quinquennio 2023-2028.

La lista che supporterà il Sindaco uscente si chiamerà PANTELLERIA 2050 e assommerà candidati del Movimento 5 Stelle e della lista civica Uniti per Pantelleria con Campo Sindaco.

Nei prossimi giorni sarà resa nota la lista dei candidati e il programma che, ovviamente, terrà conto di quanto è stato fatto in questi 5 anni, compresi i due anni di Covid che hanno pesato e rallentato non poco l’azione amministrativa. Eppure, tantissimo è stato fatto e questa campagna elettorale sarà un’occasione per ricordarlo e farlo sapere anche a chi ancora non lo sa.

Alla stesura del programma potranno partecipare tutti i cittadini, inviando le loro proposte che saranno innanzi tutto verificate in fattibilità e poi inserite se in linea con i principi della lista.

Nessun libro dei sogni, quindi, ma solo punti concreti di effettiva competenza del Comune, perché è totalmente inutile illudere i cittadini con promesse su questioni di esclusiva competenza regionale o nazionale.

Oltre alla Lista, nei prossimi giorni verranno presentati il sito, i social e la sede del Comitato Elettorale e inizieranno gli incontri tematici con la popolazione.

I cittadini che volessero mettersi in contatto con il Comitato Elettorale e che vorranno proporre punti programmatici potranno farlo all’indirizzo e-mail info@pantelleria2050.it.