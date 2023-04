McDonald’s presenta TableToGo: il nuovo packaging in edizione limitata

MILANO (ITALPRESS) – Come ogni anno, anche per questa edizione della Design Week accoglie folle di espositori e curiosi da tutto il mondo. E per i numerosi visitatori affamati di design, Zona Tortona si trasforma in un luogo in fermento, dove consumare un pasto diventa una missione impossibile: code e attese lunghissime sono all’ordine del giorno durante queste giornate.

In questo contesto, con l’obiettivo di offrire una soluzione ai visitatori, McDonald’s darà la possibilità, ai primi clienti che avranno effettuato l’ordine in App, di ricevere il proprio menù nei luoghi della Design Week in un inedito packaging 100% riciclabile ideato da Leo Burnett e prodotto in edizione limitata: TableToGo, che, montato sui paletti dissuasori, si trasforma in un comodo piano d’appoggio.

Il design riproduce, infatti, quello di un vero e proprio tavolo con l’obiettivo di ottimizzare le aree urbane, creando l’unico spazio che serve davvero: quello da condividere.

