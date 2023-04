La Regione incrementa la quota di acqua della Diga Trinità

“Si riscontra l’istanza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di Gestore della diga Trinità, di incremento della quota autorizzata a 63,70 m s.m., limitatamente al prossimo periodo estivo”. È quanto scrive il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accogliendo – di fatto – le sollecitazioni provenienti sia dalla Prefettura di Trapani che dell’Assessorato regionale dell’Energia.

“Un sospiro di sollievo anche per il comparto agricolo marsalese che, nei mesi caldi, potrà consentire una più serena attività di irrigazione, afferma il sindaco Massimo Grillo. Una notizia che si aggiunge al precedente finanziamento ministeriale riguardante i progetti di interconnessione del sistema dighe Garcia e Arancio con la diga Trinità, anche questo volto a contrastare l’emergenza idrica e per il quale l’assessore Luca Sammartino ha svolto un apprezzabile lavoro di raccordo con il Governo nazionale”.

L’innalzamento della soglia idrica per il periodo estivo è una soluzione che, seppur accolta con soddisfazione, non deve fare venire meno l’impegno a realizzare i lavori necessari ed urgenti per evitare le dispersioni di acqua dell’invaso.

Sull’argomento erano intervenuti i deputati regionali Ciminnisi e Catania.