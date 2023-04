In appartamento con 8 piante di canapa indica, denunciata una marsalese

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, col supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno denunciato 6 persone per vari reati nell’ambito di controlli straordinari del territorio.

Una donna marsalese, di 47 anni, è stata sottoposta a perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 8 piante di canapa indica, tutte alte oltre un metro e mezzo, nonché materiale vario per la coltivazione e l’essiccamento. La stessa è stata pertanto denunciata per produzione illecita di sostanza stupefacente.

Un 20enne marsalese è stato denunciato poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di un coltello, del tipo a farfalla, della lunghezza di 21 cm.

Durante i controlli alla circolazione stradale due giovani di 31 e 22 anni sono stati denunciati uno per guida senza patente perché mai conseguita con reiterazione nel biennio e l’altro per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, accertato dagli operanti a seguito di incidente stradale autonomo.

Nel medesimo contesto operativo, sono stati denunciati altri due marsalesi: un 32enne agli arresti domiciliari che aveva tranciato il braccialetto elettronico. Lo stesso tuttavia non si è allontanato dal domicilio in quanto i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno ripristinato il dispositivo, nonché un 44enne per aver violato il divieto di accesso all’area urbana (DACUR) venendo così sorpreso e denunciato.