Scacchi: la mazarese Bianca Pipitone terza sul podio di Sicilia

Si è conclusa ad Agrigento la fase regionale dei campionati italiani giovanili. Soddisfazione per lo Scacco Club Mazara con Bianca Pipitone che si assicura il terzo posto nel torneo femminile Under 14 guadagnando la qualificazione alla finale che si svolgerà dal 2 al 9 Luglio a Tarvisio in provincia di Udine.

Alle gare hanno preso parte 170 giocatori provenienti da tutta la Sicilia. Buona la prima prestazione degli esordienti mazaresi: Gaspare Marrone, Vito Ingargiola e Tiziano Bonomo tutti nel torneo di categoria Under 16 giunti a metà classifica.