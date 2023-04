A Marsala Gran Galà, eventi enogastronomi, spettacoli. Tutti gli appuntamenti

Sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa al Comune di Marsala tutti gli eventi che da questo mese in poi si terranno in Città. Ha preso il via il Gran Galà della Legalità che vedrà diverse personalità dell’antimafia confrontarsi all’Impero, come il procuratore Gratteri o Giuseppe Ayala; il 21 ci sarà un corteo delle scuole a tema ambiente.

Sempre il 21, il Gran Galà di Danza (ore 21) a scopo benefico (con il ricavato verrà acquistato un drone-ambulanza con defibrillatore a bordo) e lo spettacolo teatrale di Claudio Forti “Le Ali di Carta”; dal 22 al 24 aprile, all’ingresso del Palazzo Municipale si terrà l’evento enogastronomico “Case & Putie” e il 23 la Maratonina del Vino organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc, con circa 800 atleti al via.

La rassegna della Compagnia Sipario porterà all’Impero due spettacoli: “Le Vispe Terese” con Alessio Piazza il 30 aprile (ore 18) e un tributo a Tiziano Ferro il 7 maggio (ore 21). Maggio si aprirà però con “I giorni del Tonno”, degustazioni a tema e talk show; lo stesso mese ci sarà una manifestazione a tema vitivinicolo.

Dal 9 maggio una mostra dell’Aeronautica militare aprirà gli appuntamenti GaribalVini, che proseguiranno il 10 con il convegno “Marsala e gli Inglesi” e una mostra di libri antichi; l’11 maggio ci sarà la rievocazione storica dello Sbarco dei Mille, con iniziative al Porto e in centro storico, il ricordo della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, le visite alle cantine Florio, l’esibizione della Fanfara, ecc. Il sindaco accoglierà l’ambasciatore inglese per i 250 anni del vino Marsala.

Il 13 e 14 maggio si svolgerà “Millemete” grazie a I Fenici del Rugby e il 14 approda a Capo Boeo il Giro dei Florio, lo stesso giorno del concerto di Patty Pravo al Teatro Impero. Dal 25 al 28 maggio torna la rassegna letteraria “38° Parallelo”.

Poi si andrà verso il cartellone di eventi estivi che subirà ulteriori integrazioni. Torna nuovamente a San Pietro “Cinema sotto le stelle”, il Kite Fest, ‘a Scurata”, suggestiva rassegna alle Saline Genna e Sicily Food con stand gastronomici e incontri a tema dieta mediterranea. L’11 agosto invece sarà la volta del concerto in Piazza di Francesco Gabbani. Ma le iniziative proseguiranno a settembre, ad ottobre con la presentazione del Museo del Vino e fino a dicembre.