Elezioni Trapani, De Luca: “Per Tranchida non sono educato? Lo aspetto in Piazza”

“Quello che è successo ieri dopo il mio comizio a Trapani a sostegno del candidato sindaco Francesco Brillante è un fatto gravissimo che evidenzia un clima di ostilità che valica il normale e sano scontro politico“.

Lo afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca raccontando quanto accaduto immediatamente dopo il comizio in Piazza Saturno con il candidato Francesco Brillante.

“Nel comizio di ieri a Trapani a sostegno di Francesco Brillante, spiega De Luca, ho messo in luce alcune delle mancanze di chi ha amministrato fino ad oggi la città evidenziando in particolar modo la mancata presentazione della relazione annuale da parte del sindaco Giacomo Tranchida. Una mancanza che si palesa come una violazione di legge dal momento che l’art. 17 legge 7/1992 prevede che ogni anno il sindaco presenti una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma. Da quanto riferito dai consiglieri comunali di Trapani questa relazione non è mai stata presentata e quindi Tranchida ha violato la legge. Di fronte a chi gli fa notare che ha violato la legge il sindaco Tranchida decide di reagire in maniera scomposta con un atteggiamento minaccioso. Tranchida, infatti, mi ha inviato un messaggio vocale accusandomi di non essere educato e dicendosi pronto ad insegnarmi l’educazione. Ma non solo, ci sono altri audio in cui mi da del coniglio e continua a minacciarmi“.

“È chiaro che di fronte ad un fatto così grave da parte di un rappresentante delle istituzioni non posso restare indifferente. Provvederò a presentare un esposto alla Procura e al Prefetto – continua De Luca -. A Giacomo Tranchida dico che se vuole confrontarsi lo aspetto in piazza a Trapani il prossimo 28 aprile. Se ci sono le relazioni e le delibere di approvazione del consiglio comunale sono pronto a chiedere scusa, ma resta il fatto che il tono minaccioso con il quale Tranchida si è rivolto nei miei confronti non è accettabile. Trapani merita di meglio. Certamente merita “un nuovo sindaco” che possa garantire “un nuovo futuro” lasciandosi alle spalle certe logiche e certi atteggiamenti tipici del potestà di turno“.