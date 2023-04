Clima e sviluppo strategico, il Consiglio comunale di Petrosino approva Paesc e Fua

Alla presenza di sette consiglieri in aula, il Consiglio comunale di Petrosino ha approvato due atti deliberativi. Presieduti dalla presidente Liliana Giordano, i lavori sono iniziati con l’approvazione del Paesc (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima). Sull’atto ha relazionato l’ingegnere Oliveri, che ha evidenziato gli obiettivi individuati per il Comune di Petrosino, che dovrebbe abbattere il 40% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030, attraverso interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati e degli stabilimenti industriali, l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici. “Assicuriamo l’impegno dell’amministrazione comunale di Petrosino nell’accettare la sfida della transizione ecologica”, ha affermato il sindaco Anastasi prima che la delibera fosse approvata all’unanimità.

A seguire, si è discusso lo schema di convenzione per la costituzione della Fua Sicilia Occidentale. Si tratta di una nuova autorità urbana che riunisce 11 Comuni della provincia (Trapani capofila), rappresentando un’evoluzione dell’agenda urbana. L’obiettivo, complessivamente, è lo stesso: pianificare interventi strategici da finanziare con i fondi Fesr a beneficio di più Comuni tra loro collegati territorialmente, in modo da migliorare la qualità della vita dei cittadini e modernizzare il territorio interessato. Posto in votazione, anche in questo caso l’atto è stato approvato all’unanimità.