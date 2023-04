Volley C: l’Entello chiude le gare in casa con un 3 a 0 alla Frolsi

La BWB Media Entello ha chiuso la stagione casalinga con un 3-0 alla Frolsi Cegap che ben si è comportata al Pala Cardella, soprattutto per quanto visto nei primi due set.

La gara è stata avvincente, un po’ meno nel terzo e ultimo parziale dove le ospiti sono apparse meno lucide. «Gara di fine stagione tra due formazioni che non hanno reso per come avrebbero potuto nell’arco di tutto il torneo. La Frolsi Cegap ha un roster che non rispecchia l’attuale posizione in classifica. Purtroppo il campo, sia per loro che per noi, ha detto altro», afferma Gaspare De Gregorio.

«Match bello che nessuno voleva perdere. Nei primi due set abbiamo rincorso, le ragazze però sono state brave a riagguantare prima la parità e poi superare ai vantaggio la formazione ospite. Bene nel terzo set dove, nel 18-12, ho dato spazio a tutte le atlete. Che dire? Questa stagione è andata così anche se mi ha fatto piacere giocare con questo piglio di fronte ai nostri sostenitori». Sabato 22 aprile l’ultimo atto del campionato in trasferta contro il Palermo Mondello Volley.

SERIE C FEMMINILE, 21^ GIORNATA. BWB MEDIA ENTELLO-FROLSI CEGAP 3-0 (26-24; 27-25; 25-21)