Marsala: segnalato il pericoloso palo al centro della strada di Giunchi

La scorsa settimana abbiamo portato all’attenzione la strada che congiunge contrada Addolorata al litorale dello Stagnone, in particolare quella che da via Pupo attraversa contrada Giunchi per immettersi nel passaggio al livello della zona e nella SP 21 che costeggia la Laguna. Da oltre un anno quella stradina si trova in pessime condizioni.

Anni fa il Consiglio comunale di Marsala aveva approvato un progetto di rifacimento dei canali d’acqua che poi è stato solo in parte portato avanti in una sola delle arterie. La strada, che si trova anche al buio, è stata solo da una parte asfaltata e tuttora è dissestata, con i pali dell’illuminazione pubblica al centro della carreggiata che è stata ampliata ma mai asfaltata. I cittadini protestano da tempo.

Dopo il nostro intervento, dal Comune sono intervenuti per transennare, con materiale visibile anche in orario notturno, una parte della strada fino al palo al centro. In questo modo si cerca di mettere una pezza e segnalare la pericolosa presenza dell’impianto di illuminazione che, altrimenti, potrebbe essere preso in pieno. Questo ovviamente non basta, perchè il manto stradale – principalmente per i residenti e gli abitanti della vasta area – risulta impraticabile. Bisognerebbe, quindi, portare a termine i lavori.