Nico Gulino presenta l’album “Diverso e Uguale” al Teatro Ariston di Trapani

“Diverso e Uguale” (Mhodì Music Company) è il nuovo album di Nico Gulino che domani, 19 aprile, ore 21, il cantautore siciliano presenterà al pubblico del Cine Teatro Ariston di Trapani accompagnato da sette eccellenti musicisti siciliani: Giuseppe Sinacori, chitarre; Dario Silvia, pianoforte; Felice Lamberti, tastiere; Vito Vultaggio, batteria; Niko Valenti, basso; Aldo Bertolino, tromba e flicorno e Lorenzo Barbuto, sax.

Dieci i brani in scaletta, firmati dallo stesso Gulino che – dopo l’album “Meglio morir d’amore” vincitore di Musicultura 2017- ritorna sulla scena della musica cantautorale italiana con il suo nuovo lavoro discografico. L’uscita dell’album è stata accompagnata dai videoclip dei brani: “Ci siamo persi di vista”, splendido video, realizzato in presa diretta da Nino Giuffrida – e l’omonimo “Diverso e Uguale”, realizzato a telecamere nascoste per le vie della città di Catania, dove Nico Gulino ha vissuto un giorno da clochard.

Musica intima e introspettiva, un album che attraversa diversi aspetti dell’animo umano, dall’inquietudine di vivere in maniera autentica nella società contemporanea alla corsa quotidiana contro il tempo che passa inesorabile.

“Diverso e Uguale” è dedicato a tutti coloro che hanno il coraggio di vivere la propria vita in maniera diversa e autentica: “questo disco – spiega il Cantautore – raccoglie dieci pezzi scritti in un arco temporale ampio. Dai più vecchi, Difficile restar puliti e Se la gente potesse, concepiti molti anni fa ma ancora ritengo molto attuali, a Sapessi scritto durante il lockdown. L’album lo dedico a mia figlia, con l’augurio che possa vivere la propria vita con coraggio e autenticità.

