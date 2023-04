Il consiglio comunale di Marsala boccia il prelievo del piano del demanio marittimo

Ancora un nulla di fatto nella riunione del Consiglio comunale di Marsala di lunedì 17 aprile.

Due gli argomenti, trattati ma soprattutto uno ha fatto precipitare l’interesse pubblico vicino allo zero. Sulla questione relativa al Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime si è aperta una lunghissima discussione che ha visti schierati da una parte i consiglieri di quella che una volta era la maggioranza consiliare, dall’altra quelli che sono transitati all’opposizione assieme ai consiglieri di minoranza. Il tutto sotto l’egida del presidente Enzo Sturiano.

Proprio la prima carica di Sala delle Lapidi, ricordando precedenti impegni presi, ha proposto il prelievo del punto (collocato al numero 5 dell’ordine del giorno). Contro sono intervenuti, con toni e argomenti diversi ma con le medesime motivazioni, tutta una serie di consiglieri. In pratica si contestava alla burocrazia comunale e all’amministrazione, il fatto che il Piano da votare pur essendo in possesso della giunta, fosse stato trasferito all’aula per l’approfondimento in commissione e poi per la trattazione, soltanto pochi giorni fa. “E’ solita storia – hanno detto Pino Carnese, Flavio Coppola, Antonio Vinci, Rino Passalacqua, Pino Ferrantelli, Rosanna Genna, Leo Orlando e Mario Rodriquez -. Ci si vuole mettere di fronte al fatto compiuto. Dovremmo votare atti senza conoscerli e approfondirli. E si usa sempre l’arma del ricatto del tempo utile a disposizione che sta per scadere”.

Per la maggioranza è intervenuto Vito Milazzo che ha ricordato come gli impegni erano stati assunti nelle sedute precedenti e andavano rispettati”. Lo stesso Enzo Sturiano, promotore del prelievo, ha sostenuto che il punto andava incardinato e non certamente votato in quella seduta. Antonio Vinci ha consigliato al presidente di ritirare la proposta di prelievo, che Sturiano ha messo in votazione risultando bocciata a stragrande maggioranza. Si è poi passati allo stato attuativo del piano rifiuti. Ha relazionato Gabriele Di Pietra presidente dell’apposita commissione consiliare, che ha svolto una serie di sopralluoghi sui centri di raccolta e che comunque, ha detto, si tratta di una relazione parziale perché fatta nel novembre del 2021 e parecchie attività richieste dalla commissione sono state affrontate e alcune risolte. Dopo qualche intervento, ha replicato l’assessore ai servizi Michele Milazzo che ha fornito un quadro sulla situazione.