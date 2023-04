La Colmata di Marsala tra abbandono e discariche a cielo aperto

Della vicenda relativa alla cosiddetta Colmata di Marsala, ci siamo occupati più volte negli anni. Si tratta di quello spazio di terreno antistante il mare che, subito dopo la zona del Porticciolo turistico conduce, in direzione di Petrosino, fino a poco prima dei lidi del versante sud della Città. La vicenda è complessa e articolata.

C’era un progetto che prevedeva la nascita di un’area mista a ristoro turistico oltre che paesaggistico e che invece, di competenze della Provincia regionale, non ha mai decollato ed anzi, per responsabilità di uno sversamento di materiale proveniente dal Porto di Trapani, bloccò tutto interessando anche la magistratura per situazioni legate a un braccio di ferro con il Libero Consorzio.

Nel corso degli anni, malgrado gli interventi dei vari sindaci che si sono succeduti per perorare la causa con l’ex Provincia regionale, la zona nel corso degli anni ha assunto sempre più uno stato di abbandono. Ricordiamo che l’allora sindaco Renzo Carini, per protestare contro un mancato finanziamento della Provincia regionale guidata in quel periodo dal Presidente Mimmo Turano, organizzò una forma eclatante di protesta giorno e notte arrivando ad “occupare” la zona tenendo sul posto riunioni di Giunta in un camper e convocando un’apposita conferenza stampa sul posto.

La protesta sortì l’immediata erogazione del finanziamento previsto. Ma stiamo parlando di tanto tempo fa e comunque tra procedimenti giudiziari, mancati finanziamenti, proteste e quant’altro, compresa l’abolizione della Provincia e la sostituzione con i Liberi Consorzi, oggi hanno fatto di quello che poteva diventare un ulteriore Polo di attrazione turistica, il nulla assoluto. Adesso, come d’altronde era prevedibile, allo stato di abbandono in cui versa la Colmata, si sommano l’incuria e la dabbenaggine dei cittadini.

“Per curiosità – ci scrive Gaspare Galfano, storico dirigente del PD ma anche nel recente passato assessore e consigliere comunale marsalese – e un pò per prendere d’aria di acqua fresca. Oltre allo stato di abbandono che comunque già è visibile dalla strada, con alberi incolti e non oggetto di manutenzione e cespugli che occupano quelli che dovevano essere i sentieri turistici, grande è stata la mia sorpresa quando mi sono accorto che in pratica, la Colmata di Marsala è diventata una discarica a cielo aperto. In pratica cittadini non certamente virtuosi evidentemente approfittano del fatto che si possa avere accesso anche con le vetture per sversare lì i propri rifiuti. Rimane il fatto e lo segnalo per farne prendere atto a chi di dovere, che oltre a controlli che non ci sono stati o non sono stati efficaci, l’Amministrazione comunale dovrebbe provvedere a rimuovere subito tutta la spazzatura accumulata nella zona con una bonifica e che sospetto che continuerà così ad accumularsi, facendo di certo non bella mostra anche nei confronti dei turisti che decidessero di visitare il posto”.