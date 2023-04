All’Impero il teatro civile di Simone Cristicchi grazie a Sipario. VIDEO

Domenica pomeriggio, per la rassegna teatrale della Compagnia Sipario “Lo Stagnone… scene di uno spettacolo”, diretta da Vito Scarpitta, il Teatro Impero di Marsala ha accolto con applausi e standing ovation il cantautore e attore Simone Cristicchi.

Dopo gli inizi in musica, alcuni successi e la vittoria al Festival di Sanremo 2007 con il brano “Ti regalerò una rosa” – oltre al secondo posto al Sanremo Giovani l’anno prima con “Che bella gente” – Cristicchi ha intrapreso la carriera sui palchi d’Italia, prima approfondendo il tema della follia – in seguito alle attività sociali svolte dall’artista in alcuni centri di salute mentale – nello spettacolo “Lettere dal Manicomio” e poi portando in scena i vari aspetti della guerra in spettacoli teatrali come “Mio nonno è morto in guerra”, “I Romani in Russia” e “Magazzino 18”. Proprio da quest’ultimo, nasce la ‘costola’ “Esodo” che ha magistralmente reinterpretato nel palcoscenico lilybetano.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA A SIMONE CRISTICCHI: